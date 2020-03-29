Карантин в Коми: что говорят продавцы продуктовых магазинов

С завтрашнего дня Россия отправится на карантин. «На передовой» останутся врачи, работники экстренных служб, а вместе с ними работники продуктовых магазинов. Что они думают о карантине — в материале «КП».

При выходе из подъезда в микрорайоне Орбита в глаза бросаются пустая детская площадка. На стенде рядом с входом объявление: «Продаю санитайзеры и маски. Недорого».

Другое объявление висит рядом с раздвижными дверьми в «Пятерочке». В нем просьба людям не приходить в определенное время: его отдали пожилым, чтобы они смогли закупиться продуктами без лишних опасений. Покупателей разделили красными полосами, чтобы расстояние между ними соответствовало всем требованиям Роспотребнадзора.

Все продавцы носят медицинские маски. Те, кто работает на кассе, в синих медицинских перчатках, те, кто раскладывает товар, в белых перчатках. Обычно такие носят рабочие на стройке. Сотрудники признаются: работать в медицинских масках не очень удобно, но они понимают, что это нужно для их же защиты.

Того же мнения и сотрудница одной из пекарен. Их вооружили всем, чем можно: санитайзером, масками, перчатками. Но работать так не очень удобно: рукам в перчатках потеют и тут же дают о себе знать все ранки на ладонях. В маске тоже жарко, поэтому иногда, когда посетителей нет, она ее снимает.

- Некоторые посетители спрашивают: а где перчатки? При том, что рядом санитайзер стоит, - говорит она.

А в «Пятерочке» клиенты задают больше вопросов.

- Мы все «упакованы» сверху до низу: в масках, в перчатках, а нас спрашивают, как часто моете руки? Мы их моем, конечно, так часто, как нужно. Но из-за таких вопросов создается ощущение, что коронавирус у некоторых в головах засел. С другой стороны, мы и таким покупателям рады: не очень хочется несколько часов без дела сидеть. Не представляю, что будет, когда карантин начнется.

Между тем, не во всех торговых заведениях подошли к профилактическим мерам с полной серьезностью. Так, в одном из магазинов, где продают хлеб с пирожными, продавщицы продолжают демонстрировать свой маникюр и ходить без медицинских масок. Вопросы о профилактических мерах от покупателей они игнорируют.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких, сидите дома! Не ходите в «небезопасные» магазины. Помните, что хлеб можно купить в другом месте, а здоровье вы нигде не приобретете.

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