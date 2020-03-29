«В Коми водители такси сами определяют, как обезопасить себя»

В Коми пришел коронавирус, количество заболевших растет. Власти принимают меры: с завтрашнего дня и по 5 апреля почти все торговые и развлекательные заведения закрыты, в автобусах и подъездах проводят дезинфекцию. Между тем, у водителей такси с профилактическими мерами беда: они сами вынуждены определять, как защищать себя и пассажиров от коронавируса.

Ситуация с дезинфекцией у таксистов плачевная. Водители сами определяют, как обезопасить себя и пассажиров: в стандартах порядок на случай таких действий не прописан. У многих нет перчаток, масок их нужно ещё найти. А приобретать средства для дезинфекции и защиты приходится за свой счет, нам никто ничего не компенсирует, говорит представитель движения «Стоп нелегал» Виктор Вишневецкий.

Также он добавил, что спрос на такси значительно уменьшился, люди стараются реже пользоваться транспортом и чаще ходить пешком.

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