2020-03-29T19:07:11+03:00
Общество

Работа vs карантин: некоторые магазины в Коми не хотят закрываться на неделю

Жители республики жалуются на работодателей
Дарья ЮДИНА
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Не все предприниматели в Коми восприняли серьезно указ главы республикиНе все предприниматели в Коми восприняли серьезно указ главы республики
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На следующей неделе все торговые и развлекательные заведения кроме продовольственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости и аптек будут закрыты. Следуя решению Владимира Путина, Сергей Гапликов выпустил указ, приостанавливающий работу объектов, где одновременно находится много людей (кроме исключений). Указ начал действовать 28 марта. Однако жители республики жалуются, что некоторые предприниматели игнорируют решения властей, несмотря на то что за это грозят штрафы и административные аресты.

Вы знаете сколько процентов усинцев останется дома на следующей неделе, а сколько также и продолжит работу? Тех, кто будет дома единицы. Остальным объявлено: «Работаем в штатном режиме», пишет Наталья Ч.

Ситуация такая, что начальник сказал своим подчинённым: если боитесь заболеть коронавирусом, то пишите заявления на увольнения. В этом случае как быть людям? Это не фейк. Это реальный случай в Усинске, делится Рауф М.

В Печоре люди удивляются магазину известной сети, который, по их мнению, просто прикрывается списком товаров первой необходимости, чтобы продолжать работать во время карантина.

В Воркуте уже начали проводить рейды. Глава местной администрации Игорь Гурьев сообщил, что правоохранительные органы проверили 166 объектов, шесть из которых продолжали работать несмотря на запрет. В этот список попали бани, три магазина, кафе и сервис шиномонтажа. На них составили административные материалы.

Уважаемые читатели! "КП-Коми" призывает: сидите дома, поберегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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