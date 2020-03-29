Всех москвичей отправили на самоизоляцию

Начиная с понедельника, 30 марта, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Соответствующее решение принял столичный мэр Сергей Собянин.

Покидать свое жилье разрешается только в случаях:

В ближайшие дни, после проведения технических и организационных мероприятий, выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Московские власти пообещали постепенно, но неуклонно ужесточать контроль.