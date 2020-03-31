2020-03-31T10:58:32+03:00
Общество

Архиепископ Питирим провел выездной молебен от коронавируса в машине

«Сохрани и помилуй всех от коронавируса», - молится священник в прямом эфире
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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По всей стране в храмах проводят молебны против распространения коронавирусной инфекции. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский выделился на фоне коллег: провел выездной молебен в машине, который транслировал в соцсети. Картину завершала едущая впереди машина, из которой послушник окроплял пустынные улицы столицы Коми святой водой.

Видео никого не оставило равнодушными. Некоторые насмехались над духовным лицом, остальные поддерживали архиепископа, веря в чудодейственность молитвы. Сам же Питирим написал, что молитва действительно способна сдержать взрывное распространение инфекции. Он также добавил, что выполняет все предписания Роспотребнадзора. Например, протирает руки антисептическими средствами. Видео можно посмотреть вот здесь.

Отметим также, что до 31 марта храмы в Коми работали в прежнем режиме. Правда, епархия настоятельно просила пожилых людей сидеть дома: в случае надобности батюшка сам придет к возрастным прихожанам.

- Уповаем, что к Пасхе все прекратится. Давайте вместе будем молится, чтобы Господь все управил, - рассказал секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии архимандрит Филипп. Кстати, неделю назад РПЦ опубликовало текст молитвы против коронавируса, ее можно прочитать вот здесь.

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В храмах каждый день служат молебны о прекращении эпидемии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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