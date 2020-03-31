Выезды и фотоотчеты: как в Сыктывкаре контролируют дезинфекцию подъездов

Недавно МинЖКХ Коми вместе с Управлением Роспотребнадзора выпустили рекомендации по дезинфекции подъездов. Работу поручили ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям. Контролировать процесс должны администрации муниципалитетов. Как это происходит в Сыктывкаре — в материале «КП-Коми».

Представители управляющих компаний рассказали, что дезинфекция подъездов уже проводится. Но в некоторых УК указали на ограничения, которые мешают работе.

- Дезинфекция проводится, но пока не в полном объеме. Есть проблемы с распределением средств защиты, с пропусками для работников. Момент с пропусками пояснили только сегодня утром. Вопрос с средствами дезинфекции решается, но нехватка ощущается: мы должны закупать только сертифицированные средства, а в каких магазинах? Плюс цены: два литра сертифицированного средства стоят 560 рублей, а этого даже на один подъезд не хватит, - объяснил собеседник «КП».

В мэрии Сыктывкара пояснили, как контролируют дезинфекцию подъездов в условиях самоизоляции.

- Нам ежедневно присылают фотоотчеты и ещё отчитываются по телефону. Также проводятся выездные мероприятия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в Вуктыле и в Усинске управляющие компании стали дезинфицировать подъезды ещё до того, как МинЖКХ выпустило рекомендации по этому поводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре высоко оценили уровень самоизоляции

В столице Коми индекс самоизоляции составил 4,2 балла (подробности)