2020-03-31T12:34:41+03:00
Общество

Выезды и фотоотчеты: как в Сыктывкаре контролируют дезинфекцию подъездов

Управляющие компании начали обрабатывать места общего пользования
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре начали дезинфицировать подъездыВ Сыктывкаре начали дезинфицировать подъездыФото: Иван МАКЕЕВ
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Недавно МинЖКХ Коми вместе с Управлением Роспотребнадзора выпустили рекомендации по дезинфекции подъездов. Работу поручили ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям. Контролировать процесс должны администрации муниципалитетов. Как это происходит в Сыктывкаре — в материале «КП-Коми».

Представители управляющих компаний рассказали, что дезинфекция подъездов уже проводится. Но в некоторых УК указали на ограничения, которые мешают работе.

- Дезинфекция проводится, но пока не в полном объеме. Есть проблемы с распределением средств защиты, с пропусками для работников. Момент с пропусками пояснили только сегодня утром. Вопрос с средствами дезинфекции решается, но нехватка ощущается: мы должны закупать только сертифицированные средства, а в каких магазинах? Плюс цены: два литра сертифицированного средства стоят 560 рублей, а этого даже на один подъезд не хватит, - объяснил собеседник «КП».

В мэрии Сыктывкара пояснили, как контролируют дезинфекцию подъездов в условиях самоизоляции.

- Нам ежедневно присылают фотоотчеты и ещё отчитываются по телефону. Также проводятся выездные мероприятия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в Вуктыле и в Усинске управляющие компании стали дезинфицировать подъезды ещё до того, как МинЖКХ выпустило рекомендации по этому поводу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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