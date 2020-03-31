2020-03-31T16:10:34+03:00
Общество

Пропуска в Коми в период самоизоляции: кто может получить и где

Список предприятий, которые будут работать во время карантина, пока утверждают
Дарья ЮДИНА
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Вопрос с пропусками в Коми пока решаетсяВопрос с пропусками в Коми пока решается
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В Коми с сегодняшнего дня заработал режим самоизоляции. В соответствии с указом главы республики до 12 апреля 2020 года жителям Коми запрещено без крайней надобности выходить из дома. Но исключения есть: такие люди могут получить пропуска.

Сейчас процедуру выдачи пропусков и их форму утверждают. Список предприятий и организаций, которые продолжат работу во время самоизоляции, также составляют. Их сотрудники получат пропуска, которые позволят им спокойно ходить по улицам. Но есть один момент: кроме пропуска нужно будет носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Также пропуска будут выдаваться на транспортные средства, которые необходимы для работы данных организаций и предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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