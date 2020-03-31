2020-03-31T18:29:44+03:00
Общество

Передвижения по Сыктывкару: кому разрешены поездки и куда

Новый и совершенно непривычный для горожан режим породил тысячу вопросов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Лучше не ездить: сидите дома, обнуляйте контактыЛучше не ездить: сидите дома, обнуляйте контактыФото: Иван МАКЕЕВ
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Во всей Республике Коми с сегодняшнего дня вступил в силу режим самоизоляции. Это значит, что из дома можно выходить только в случае крайней необходимости: в магазин или аптеку. Можно еще выгулять собаку в 100 метрах от дома и выкинуть мусор. На этом всё. Новый и совершенно непривычный для горожан режим породил тысячу вопросов. Мэрия опубликовала разъяснения.

Что делать, если ты застрял в Сыктывкаре в командировке?

Сыктывкарцы интересуются: можно ли вернуться домой тем, кто сейчас находится в командировке в Сыктывкаре? Они также не знают, имею ли право подвозить родственников на личном автомобиле к месту работы.

- Да, эти действия не запрещены на территории Сыктывкара, но не рекомендуется контактировать с другими людьми. Не предусматривается ограничение движения личного, служебного, специального автотранспорта, такси, - говорят специалисты администрации Сыктывкара.

Можно ли на такси к родственникам в Эжву?

Люди волнуются за своих родственников, живущих в разных уголках страны. Спрашивают, можно ли поехать к ним в гости на такси и привезти продукты? НЕТ. Обнуляем контакты, ребята.

- Нет, нельзя. Режим ограничения передвижений введен, в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники. Вы можете помочь им заказать необходимое в режиме онлайн. Телефон для обращения при необходимости покупки и доставки продуктов питания и лекарств для пожилых и маломобильных граждан в Эжвинском районе Сыктывкара 89042096154, в Сыктывкаре – 89087150811.

Можно ли уехать из Сыктывкара уехать в деревню?

Некоторые горожане в период самоизоляции вспомнили про домик в деревне - там хорошо и безопасно. И людей - ни одного на километр. Выезжать-то можно? Оказывается, можно, но не рекомендуется.

- Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру можно для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить. Выезжать из Сыктывкара и въезжать в него разрешается, но не рекомендуется, - отвечает управление информации администрации столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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