2020-03-31T18:45:10+03:00
Общество

Пациент эжвинской больницы: «Такое чувство, что мы брошены»

Как живут люди в отрезанной от мира здравнице
Дарья ЮДИНААндрей КОВРИЖНЫХ
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И врачи, и пациенты просят оставаться жителей Коми дома. Фото предоставлено пациентом больницыИ врачи, и пациенты просят оставаться жителей Коми дома. Фото предоставлено пациентом больницы
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В эжвинской городской больнице — 21 зараженный коронавирусом. Больница на карантине, пациенты и врачи - под замком. Как живут «узники коронавируса» - в материале «КП-Коми».

Пациенты рассказывают, что персонал больницы не просто измотан - рабочих рук уже не хватает.

- Медперсонала не хватает, буфетчица не вышла на работу, из-за чего нас покормили сегодня только в одиннадцатом часу, - говорит пациентка по имени Вероника.

Людей пугает отсутствие какой-либо информации. Официальные сведения они получить пока не могут и томятся в ожидании специалистов Управления Роспотребнадзора и результатов тестов, пациенты всей душой тянутся домой хотя бы на условиях самоизоляции. Но их пока не отпускают, потому что результаты еще не пришли.

- Лучше не стало! Такое чувство, что мы брошены. Все лежат. Похоже, я начал заболевать, температура поднялась, хотя анализ был отрицательный. Сперва сказали что, это из-за того что нервничаю. Я говорю: «Какие нервы?». Сделали укол, и потом всю ночь в пот кидало. Два раза за ночь постель менял, а утром проснулся как после душа, - делится Константин.

Он сообщил, что к здоровым людям по непонятным причинам подселяют больных коронавирусом: Константин подозревает, что заболел именно по этой причине. Но Вероника опровергает его слова.

— Наш врач сказал что у одного человека из медперсонала был положительный результат. Нового ничего, все в своих палатах. Перемещений и подселений нет.

Проблем с предметами первой необходимости сейчас нет: есть и мыло, и туалетная бумага. Не хватает только масок.

Между тем, хирург из Эжвинской больницы Андрей Гаврилов в инстаграм-аккаунте рассказал, что в больнице все спокойно, царит рабочая обстановка. Пациентов лечат по плану, все необходимое есть: и маски, и аппараты для искусственной вентиляции легких. Людей обо всем информируют.

- Между пациентами и медперсоналом — полное взаимопонимание. Мы друг друга поддерживаем как большая семья, помогаем друг другу справиться с недугом. Разводить панику из-за большого количества заболевших не нужно: все-таки больница - закрытое помещение, где много людей, поэтому вирус и передался такому количеству людей. Все заболевшие коронавирусом находятся под особым контролем, у них легкая форма коронавируса. Очаг заболевания мы вовремя купировали. Мои коллеги поголовно на самоизоляции, очень скучают по родным, - заявил врач.

Завершая видео, Андрей Гаврилов сказал, что его огорчает злоба, которая льется на пациентов и персонал из-за коронавируса. Он попросил поддерживать людей и призвал жителей Коми не выходить на улицу.

"КП-Коми" присоединяется к просьбе доктора: не выходите на улицу! Мы продолжим сообщать все новости из первых уст, чтобы вы были в курсе всех событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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