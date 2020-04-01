В детсадах Сыктывкара закрыли группы присмотра и ухода за детьми

Со среды, 1 апреля, в детских садах Сыктывкара отменили работу групп присмотра и ухода за детьми. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Как пояснили городские власти, такое решение приняла муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия. Это связано с тем, что в Коми введена всеобщая самоизоляция граждан.

– Работа групп будет отменена с 1 апреля 2020 года, – говорится в сообщении.