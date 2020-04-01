2020-04-01T08:04:45+03:00
Общество

В детсадах Сыктывкара закрыли группы присмотра и ухода за детьми

Такое решение принято в связи со всеобщей самоизоляцией
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Решение вступает в силу с 1 апреляРешение вступает в силу с 1 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Со среды, 1 апреля, в детских садах Сыктывкара отменили работу групп присмотра и ухода за детьми. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Как пояснили городские власти, такое решение приняла муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия. Это связано с тем, что в Коми введена всеобщая самоизоляция граждан.

– Работа групп будет отменена с 1 апреля 2020 года, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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