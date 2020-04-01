Коронавирус в Коми, последние новости на 1 апреля 2020 года: первый день самоизоляции и отсутствие нововыявленных случаев

Республика Коми вчера, 31 марта, пережила первый день режима самоизоляции. Это было непросто, но жители региона уже понимают, что необходимо. О том, как прошел этот день, в нашем обзоре.

По состоянию на 31 марта в Коми новых инфицированных не выявили, но в России обнаружили 500 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 2337 случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, наш регион по-прежнему в пятерке лидеров по заболеваемости. Его опережают только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

В республике пока официально подтверждено 22 случая заболевания. Все они (за исключением одного уже выздоровевшего пациента) зафиксированы в печально известной Эжвинской больнице, где оперировал больной коронавирусом хирург. Сейчас лечебное учреждение закрыто на карантин.

Режим самоизоляции стал сюрпризом для всех утром 31 марта. Как выходить из дома? Сколько раз можно гулять с собакой? Как получить пропуск? Еще утром ни у кого не было понимания, как работает новая система. Даже мэр столицы Коми Наталья Хозяинова писала: «Это новый опыт как для вас, дорогие горожане, так и для меня». Во второй половине дня появились подробные разъяснения, как получить пропуск для тех, кто продолжает работает в эти непростые дни.

Вечером 31 марта стало известно, что в Коми между городами и поселками Коми временно отменили все автобусные рейсы. Автомобилей нововведение не касается: люди продолжают курсировать между городами на собственных машинах. Ко всему прочему, в Сыктывкаре закрылись автомобильные ледовые переправы.

Однако до сих пор не ясно, какие штрафы в Коми положены тем, кто выходит из дома без веской на эти причины. Между тем, этот вопрос продолжают решать на высоком уровне. Правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение режима карантина. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме. Гражданам, не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.

Пока же можно констатировать, что карантинные меры работают: улицы городов Коми опустели. Сыктывкар, например, совершенно обезлюдел. На широких перекрестках теперь стоят полицейские, они выборочно проверяют тех, кто вышел на улицу. Любителей спорта тоже не щадят: если стражи правопорядка увидят бегуна, то просят развернутся и бежать домой. К новому порядку пока привыкнуть непросто, но люди сидят дома и верят в лучшее. Режим самоизоляции способен победить коронавирус, и это факт. Дорогие читатели, сидите дома, берегите себя и близких.

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