Ухтинская модель Оксана Самойлова подает на развод с рэпером Джиганом

Поклонники известной ухтинки Оксаны Самойловой перестали следить за новостями о коронавирусе. Шутка ли: известная модель подает на развод с рэпером Джиганом, о чем она написала в своем Instagram.

- 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны. Я просто жила и верила ему, - написала известная ухтинка.

В эмоциональном посте она написала, что сейчас пришло время быть сильной. Как мама четверых детей, она не может себе позволить расслабиться. Решение о разводе она приняла для того, чтобы «дети не видели этот ад».

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