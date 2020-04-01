Закрытые детсады в Сыктывкаре: что делать работающим родителям?

Во время самоизоляции, которую продлили до 12 апреля, в Коми продолжают работать немало людей: продавцы, полицейские, спасатели, врачи. Между тем, с сегодняшнего дня в Сыктывкаре в детсадах закрыли рабочие группы, в которых должны были присматривать за детьми работающих родителей. Детсады закрыты, чад оставить не с кем - не потащишь же их на работу. Что делать работающим родителям в такой ситуации — пояснили в мэрии.

Родители, которые продолжают работать, могут оформить больничный лист. Для этого нужно в детском саду взять справку о том, что родитель не работает ввиду чрезвычайных обстоятельств, объяснили в пресс-службе сыктывкарской городской администрации. Также подчеркнули: больничный лист выдается только одному родителю независимо от количества детей.

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