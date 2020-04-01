Рейды полиции во время самоизоляции в Коми: что проверяют и как часто

Пресс-служба МВД по Коми объяснила, как часто во время режима самоизоляции полицейские будут проводить рейды и что и кого будут проверять.

Так, сотрудники МВД будут следить за тем, чтобы жители Коми, прибывшие из стран, где бушует коронавирус, соблюдали условия домашнего карантина. Полицейские будут навещать таких людей каждый день.

Также полиция может нагрянуть в организации и компании, которые не входят в список исключений, но продолжают работать и принимать людей. Если такие бесстрашные организации найдутся, полицейские оформят документы о нарушении и направят их в Роспотребнадзор. Нарушители могут заработать штраф. Также их могут заставить приостановить работу на срок до 90 дней.

Ухта. Рейды полиции во время режима самоизоляции. Видео газеты "Палитра города".

Правоохранительные органы также могут рекомендовать жителям Коми идти дома, если он вышел на улицу по причине, не входящей в перечень разрешенных. Кроме того, они будут проверять, если человек есть в базе недавно вернувшихся из-за рубежа. Если подтвердится, что он недавно вернулся оттуда, материалы о нарушении направят в Роспотребнадзор. В ответ - штрафы в не один десяток зарплат, обязательные работы и наказания похуже.

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