Зарплата неработающим во время самоизоляции в Коми: продлят ли выплаты?

Изначально в Коми, как и по всей России, режим самоизоляции заканчивался 5 апреля. Но в нашем регионе его продлили на неделю до 12 апреля. Жителей республики, вынужденных сидеть по домам, мучает вопрос: а что с зарплатами и больничными? Жить ведь на что-то нужно! На эти вопросы отвечают специалисты Государственной инспекции труда в Коми.

- Выплаты все сохранятся, независимо от того, работают люди удаленно или вынужденно сидят дома из-за ситуации с коронавирусом. Работодатель должен ознакомить людей с соответствующим приказом. Если человека заставляют работать во время самоизоляции в организации, которая не входит в перечень исключений, он может обратиться к нам, - пояснила специалист Госинспекции труда Коми.

В Фонде социального страхования также подтвердили, что больничные также будут перечислять.

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