Такси в Коми в период самоизоляции: что говорят популярные агрегаторы

Коронавирус пинком открыл дверь в нашу республику: в Коми зафиксировали 54 случая заражения. Всеобщая самоизоляция, люди на улицу и носа не кажут. Автобусы изменили режимы работы. Таксистам тоже приходится подстраиваться под новые реалии.

Люди стали меньше пользоваться услугами таксистов ещё в предкарантинную неделю. Пресс-служба популярного агрегатора «Везет» сообщила, что тогда спрос в Коми упал на пять процентов.

Служба «Везет», чтобы не оставить людей без работы, планирует переориентироваться на бесконтактную доставку лекарств и еды. Сейчас ведутся переговоры с крупными ритейлерами и компания создает техническую платформу для запуска пилотного проекта. Для начала его запустят в нескольких городах. Попадет ли Сыктывкар в этот список пока непонятно.

«Яндекс. Такси», где тоже отметили упадок спроса, как и конкурент, планирует работать в сфере бесконтактной доставки. Также компания запустила проект «Помощь рядом». Он в первую очередь для медиков и соцработников, которые вынуждены много ездить по городу и часто контактировать с людьми. Проект позволит им бесплатно пользоваться такси, в которых приняты все меры по предупреждению коронавируса: водители проходят обследование, а автомобили дезинфекцию.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких! Не выходите без крайней надобности на улицу, спасайте мир с котами в обнимку на диване!

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