Волонтерство в Коми во время режима самоизоляции: сколько заявок в день поступает

Из-за прихода коронавируса жители Коми стараются лишний раз выходить из дома. Пожилым, а особенно одиноким людям непросто: кто купит продукты и принесет лекарства? Эту задачу взяли на себя члены Молодой гвардии и Волонтеры-медики вместе со штабом ОНФ. Сколько заявок в день поступает, рассказал член «Молодой гвардии» в Коми Александр Попов.

Александр объяснил, как работает волонтерская помощь. У каждого волонтера с собой резиновые перчатки, маска, антисептик. Они обрабатывают руки минимум три раза во время выполнения заявки. Средства защиты выдает добровольческий штаб.

На звонки отвечает диспетчер: ему сообщают фамилию, имя и отчество, адрес. Во время диалога диспетчер выясняет причину обращения: если помощи просит человек, который вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, или тот, кто с ним контактировал, заявку перенаправляют в республиканский оперативный штаб. Если заявка связана с помощь пожилым людям, её берут в работу.

— Сначала в день поступало до десяти заявок, и многие из них были справочного характера. В последнее время заявок стало больше, около 20 в день. В оперативной группе десять человек, пока справляемся. Нам помогают волонтеры победы и Волонтеры-медики. При необходимости подключатся ещё люди. Но лишние звонки стараемся отсекать, поэтому и выясняем причину обращения: не хочется, чтобы нас использовали попусту как бесплатную доставку, - говорит молодогвардеец.

Александр пояснил как волонтеры борются с недоверчивостью старушек. Некоторые опасаются, что под видом добровольцев в дом проберутся мошенники. Молодая гвардия предусмотрела и этот момент.

Перед приходом волонтеров заявителю звонит диспетчер и сообщает имя волонтера, объясняет, как он выглядит. К тому же, волонтеры всегда носят вещи с атрибутикой штаба.

Обычно волонтеров просят купить базовые продукты: молоко, крупы, хлеб. Ещё они получают лекарства в аптеках и выносят мусор. Два раза молодогвардейцев просили погулять с собакой.

— У нас все контакты сведены к минимуму. Пакет с продуктами мы оставляем возле двери, домой не заходим и соблюдаем дистанцию в полтора метра. Деньги нам оставляют также возле двери на стуле. Но чаще всего нам переводят их родственники пожилых, - поясняет доброволец.

Уважаемые читатели! Редакция «КП-Коми» просит вас без надобности не звонить волонтерам! Это может перегрузить телефонные линии, а помощь нужна в первую очередь пожилым гражданам!

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