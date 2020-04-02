Коронавирус в Коми, последние новости на 2 апреля 2020 года: республика в лидерах по заболеваемости

1 апреля стал не самым простым для республики днем на фронтах борьбы с коронавирусом. Республика Коми вышла в лидеры по заболеваемости: за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 32 новых коронавирусных случая, все они - в Эжвинской больнице. Несмотря на то, что по заявлению местных властей очаг заражения купирован, жители Коми со страхом ждут свежих водок Роспотребнадзора.

Растущее по экспоненте количество больных вызывает интерес федеральных СМИ. О непростой ситуации в больнице рассказали на Первом канале, написали в известном независимом издании «Медуза». Республика Коми сейчас у всех на слуху: за несколько дней она стала региональным лидером по числу инфицированных коронавирусом. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Ситуация вызывает интерес не только у СМИ, но у и следователей. Вчера стало известно, что они начали доследственную проверку по факту заражения большого количества людей в Эжвинской больнице. Они должны проверить имеет ли причастность к этому возможный «нулевой» пациент - хирург и врач высшей категории.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на 1 апреля в республике всего подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 53 случая выявлен в очаге Эжвинской городской больницы. Осталось, скрестив пальцы, ждать свежих сводок, которые должны появиться в течение нескольких часов.

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