Почта в Коми в период самоизоляции: как и что будет работать

В Коми ввели режим самоизоляции и многие предприятия перешли на удаленную работу либо отправили сотрудников в вынужденный отпуск. Как будут работать почтовые отделения в республике во время самоизоляции - ответ в статье.

Сегодня и завтра республиканские отделения Почты России будут работать в установленном режиме. Клиенты смогут воспользоваться всем перечнем услуг. О дальнейшем режиме работы сообщат позже.

Риск заражения в отделениях почты постарались свести к минимуму. Руководство принимает меры по защите клиентов и работников от коронавируса. Так, количество посетителей, которые могут одновременно находиться в отделении, сократили. Чтобы люди не забывали о безопасной дистанции в 1,5 метра, на полу сделали разметку.

За самочувствием работников следят онлайн-формы, данные из которой отправляются в оперативный штаб. Все помещения регулярно проветривают, там проводят дезинфекцию и влажную уборку. Персоналу выдают маски и санитайзеры.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку и оплачивать коммунальные услуги.

Уважаемые читатели! «КП-Коми» присоединяется к призыву Почты России и просит вас без крайней необходимости не выходить на улицу! Берегите себя и своих близких!

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