«Добавились вызовы от паникеров»: как изменилась работа скорой в Сыктывкаре после самоизоляции

Уже третий день Республика Коми живет в режиме самоизоляции: люди сидят дома, выходя из своего убежища только в магазин, аптеку. Еще они могут выбросить мусор и выгулять собаку. На этом все. Врачи сыктывкарской скорой констатируют, что количество вызовов не увеличилось, но изменилась их структура. Например, меньше вызовов о вирусных заболеваниях (люди же перестали общаться друг с другом), но добавились вызовы от заподозривших у себя коронавирус паникеров.

- Количества вызовов не увеличилось после введения режима самоизоляции. Однако их структура поменялась: стало меньше звонков о вирусных заболеваниях, потому что люди перестали общаться с друг другом. Есть вызова от паникеров, которые заподозрили у себя коронавирус. Меньше стало вызовов об уличных травмах, об алкогольных отравлениях. Раньше некоторое количество вызовов поступало из ночных клубов. Но они сейчас не работают, соответственно, этой категории вызовов больше нет, - рассказали на станции Сыктывкарской скорой помощи.

Кстати, несмотря на то, что машин на улицах города после введения режима самоизоляции стало много меньше, ДТП все равно случаются. Регулярно на станцию скорой продолжает поступать некоторое количество вызовов о пострадавших в дорожных авариях на улицах города.

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