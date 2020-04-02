2020-04-02T17:11:56+03:00
Общество

Глава Минздрава Коми закрыл профиль «ВКонтакте»

Это произошло после того, как больница в Эжве попала во все новостные сводки страны
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Дмитрий Березин закрыл свой профильДмитрий Березин закрыл свой профиль
Изменить размер текста:

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин закрыл профиль «ВКонтакте» после того, как городская больница в Эжве попала в сводки крупных и не очень СМИ страны. Всего в эжвинской здравнице зарегистрировали 55 случаев заражения коронавирусом. Это крупнейший очаг заражения в границах одного здания и одного города. И статистика, мягко говоря, сурова к Коми: наш регион в лидерах по новым заболевшим.

Вечером 1 апреля республика оказалось в топе грустных новостей. Наш регион оказывается на прицеле крупных СМИ тогда, когда у нас происходит какой-нибудь аларм: то на всю верхушку власти заведут уголовные дела, то самолет плюхнется брюхом в аэропорту.

В этот раз повод тоже не стал радужным: быть лидером по новым случаям заражения скорее антипочетно. Интерес федеральных СМИ всколыхнул море негативных комментариев: волны хлынули в сторону медиков эжвинской больницы и в сторону нашего Минздрава. Главе ведомства тоже, соответственно, досталось.

В этой ситуации Дмитрий Березин решил хранить молчание на личной странице "ВКонтакте" и закрыться от всех негодующих, прикрываясь щитом официальной информации. Возможно, что руководителя регионального Миназдрава одолели журналисты. Теперь с главой ведомства так просто не пообщаешься.

Уважаемые читатели! Редакция «КП-Коми» понимает ваше недовольство творящимися вокруг событиями. Но давайте жить по заветам кота Леопольда: время и так непростое, а источников информации не так много. Не превращайте наших министров в интровертов!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 2049 человек Подтвердили 56 случаев заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
Пенсионный фонд Коми продлевает выплаты гражданам
В Усть-Куломском районе пять человек отправили на самоизоляцию
В Сыктывкаре подожгли иномарку
В Сыктывкаре на получение пропусков поступило 1700 заявок
Жителей Коми просят сообщать о повышении цен
В Сыктывкаре горел автомобиль
Сыктывкарский «Технологический лицей» выиграл федеральный грант
На пожаре в Воркуте спасли девять человек
В Коми более тридцати человек лишились водительских удостоверений
Режим самоизоляции в Коми: список полезных номеров
В Коми изменились цены на продукты
В Коми возобновят часть автобусных маршрутов
В Сыктывкаре дезинфицируют подъезды
В Коми аграриям помогут с решением проблем, вызванных коронавирусом
Житель Коми похитил алкоголь
В Коми приближается сезон активности клещей
Жительниц Коми обманули мошенники
Три дня до начала баталий
В Ухте поймали пьяных водителей
Автомобилям из Коми запретили въезжать в НАО
В Ухте запретили работу общественного транспорта