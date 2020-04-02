Глава Минздрава Коми закрыл профиль «ВКонтакте»

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин закрыл профиль «ВКонтакте» после того, как городская больница в Эжве попала в сводки крупных и не очень СМИ страны. Всего в эжвинской здравнице зарегистрировали 55 случаев заражения коронавирусом. Это крупнейший очаг заражения в границах одного здания и одного города. И статистика, мягко говоря, сурова к Коми: наш регион в лидерах по новым заболевшим.

Вечером 1 апреля республика оказалось в топе грустных новостей. Наш регион оказывается на прицеле крупных СМИ тогда, когда у нас происходит какой-нибудь аларм: то на всю верхушку власти заведут уголовные дела, то самолет плюхнется брюхом в аэропорту.

В этот раз повод тоже не стал радужным: быть лидером по новым случаям заражения скорее антипочетно. Интерес федеральных СМИ всколыхнул море негативных комментариев: волны хлынули в сторону медиков эжвинской больницы и в сторону нашего Минздрава. Главе ведомства тоже, соответственно, досталось.

В этой ситуации Дмитрий Березин решил хранить молчание на личной странице "ВКонтакте" и закрыться от всех негодующих, прикрываясь щитом официальной информации. Возможно, что руководителя регионального Миназдрава одолели журналисты. Теперь с главой ведомства так просто не пообщаешься.

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