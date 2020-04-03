2020-04-03T22:11:32+03:00
Общество

Россия с 4 апреля приостановит вывоз граждан из-за рубежа

Однако люди все же смогут вернуться домой
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Фото: постпредство РФ при ООНФото: постпредство РФ при ООН
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В субботу, 4 апреля, Россия приостановит международные авиарейсы по возвращению граждан на родину. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Это решение вступает в силу с полуночи. Оно принято в целях максимальной защиты здоровья людей и ограничения новой волны завозных случаев инфекции. Однако для того, чтобы вернуться в Россию, желающим нужно заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она будет доступна с полуночи. На основе этих данных будет сформирован график вывоза россиян на родину в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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