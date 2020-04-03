Сыктывкарцев просят использовать спецпропуски только в крайнем случае

Жителей Сыктывкара просят использовать спецпропуск только в случае необходимости. С таким призывом к горожанам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обратилась глава администрации столицы Коми Наталья Хозяинова.

Градоначальница напомнила, что на все территории республики по-прежнему действуют ограничительные меры. Руководитель администрации подчеркнула, что наличие спецпропуска не является разрешением на открытие торговых залов, кафе, ресторанов и других заведений.

– Спецпропуск лишь дает возможность сотрудникам двигаться из дома на работу и обратно, а также перемещаться при осуществлении доставки различных товаров и выполнении услуг, – написала Хозяинова.

Она также добавила, что при подаче заявок на спецпропуск все руководители несут персональную ответственность за достоверность представленных сведений. Это, в частности, данные о компании, ОКВЭД, количество пропусков и обоснование. Руководители также отвечают за правильность оформления и выдачу пропусков.