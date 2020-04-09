2020-04-09T09:51:31+03:00
Общество

«Мойте руки как сумасшедший». Креативную памятку о профилактике коронавируса опубликовали власти Коми

Она прославила республику далеко за пределами региона
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Жители Коми научились мыть руки правильноЖители Коми научились мыть руки правильноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Креативная памятка «Что нам делать против коронавируса» прославила Коми далеко за пределами региона. От глаз журналистов федеральных изданий не ушел призыв «мойте руки как сумасшедший».

Коми и так известна далеко за пределами и региона, и России благодаря не самой симпатичной эпидемиологической картинке. Республика удерживает четвертое место по заболеваемости коронавирусом уже вторую неделю. Печальную славу немного разбавила слава юмористическая.

- Сыктывкарцы! Вы можете помочь в борьбе с коронавирусом! Распечатайте и разместите у себя в подъезде эту памятку, - сообщается на официальной странице правительства республики ВКонтакте, где прикреплен и текст памятки. - Главное! Мойте руки с мылом, как «сумасшедший»: каждый раз, когда вспомните, что у вас есть руки! - советуют власти местным жителям.

Наверное, эта мера действительно была бы не лишней: по данным на 8 апреля в республике коронавирусная инфекция подтверждена у 119 жителей. Как рассказал врио главы Коми Владимир Уйба, прирост по заболеваемости будет наблюдаться еще 1-2 недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лес и сон - лучшие друзья девушек… в самоизоляции

Как сохранить дзен дома - в историях жителей Коми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Коми получат пенсии досрочно
Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой
В Коми раненый лось почти неделю пытался спастись от охотника
В Сыктывкаре начали ограждать детские и спортивные площадки
В Коми ожидаются осадки
Предприниматели Печоры получат отсрочку по арендным платежам
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека
В Коми подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В ближайшее время в Сыктывкаре остановят выдачу пропусков
Соблюдаем дистанцию: РЖД начнет рассаживать пассажиров
Жители Коми продолжают попадаться на уловки мошенников
В Коми ищут врачей и медсестер
Сыктывкарский завод оказал благотворительную помощь больницам города
Могут ли уволить во время самоизоляции? Разъясняет Минтруд Коми
В магазинах Сыктывкара учат правилам безопасности и соблюдают дистанцию
В Коми стартовал республиканский чемпионат по киберспорту
В Коми школьникам выдадут сухпайки
Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога
В Коми утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет
За сутки восемь жителей Коми стали жертвами мошенников
В Усинске на пожаре погиб мужчина
Жители Коми предложили выплачивать 500 тысяч рублей при выходе на пенсию
В Коми начнут поступать оборудование и тесты для борьбы с коронавирусом
Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны
Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников