«Мойте руки как сумасшедший». Креативную памятку о профилактике коронавируса опубликовали власти Коми

Креативная памятка «Что нам делать против коронавируса» прославила Коми далеко за пределами региона. От глаз журналистов федеральных изданий не ушел призыв «мойте руки как сумасшедший».

Коми и так известна далеко за пределами и региона, и России благодаря не самой симпатичной эпидемиологической картинке. Республика удерживает четвертое место по заболеваемости коронавирусом уже вторую неделю. Печальную славу немного разбавила слава юмористическая.

- Сыктывкарцы! Вы можете помочь в борьбе с коронавирусом! Распечатайте и разместите у себя в подъезде эту памятку, - сообщается на официальной странице правительства республики ВКонтакте, где прикреплен и текст памятки. - Главное! Мойте руки с мылом, как «сумасшедший»: каждый раз, когда вспомните, что у вас есть руки! - советуют власти местным жителям.

Наверное, эта мера действительно была бы не лишней: по данным на 8 апреля в республике коронавирусная инфекция подтверждена у 119 жителей. Как рассказал врио главы Коми Владимир Уйба, прирост по заболеваемости будет наблюдаться еще 1-2 недели.

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