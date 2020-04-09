2020-04-09T11:46:15+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: как вернуть деньги за авиабилет

Какие условия действуют
Дарья ЮДИНА
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Как жителю Коми вернуть деньги за авиабилет во время самоизоляцииКак жителю Коми вернуть деньги за авиабилет во время самоизоляцииФото: Иван ВИСЛОВ
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Коми — в самоизоляции из-за коронавируса, вылететь сейчас куда-то даже по рабочим проблемам — большая проблема. Что делать, если вы купили авиабилет, которым теперь не воспользоваться, и как вернуть деньги за него, объясняет Управление Роспотребнадзора.

Информация об изменениях в расписании и о том, как вернуть деньги, размещается на официальных сайтах авиакомпаний и в официальных аккаунтах компаний в соцсетях. Авиаперевозчики могут заключать с пассажирами договоры с и без условия о возврате.

Если заключили договор по возвратному тарифу

В таком случае возвращается провозная плата, из которой вычитаются расходы перевозчика. При этом пассажир должен уведомить авиаперевозчика об отказе за сутки до окончания регистрации на рейс.

Если пассажир сообщил авиаперевозчику о своем отказе менее чем за 24 часа, тогда из возвращенных денег вычтут неустойку (четверть провозной платы) и расходы перевозчика.

Если же пассажир решил отказаться от поездки уже после окончания регистрации на рейс, деньги за билет ему не вернут.

Если заключили договор по невозвратному тарифу

Пассажиры, купившие авиабилеты по указанному тарифу, смогут вернуть всю сумму, если отказались от рейса вынужденно. Также деньги (полностью или частично) можно вернуть за рейсы по направлениям, где не ввели ограничения или запреты, сославшись на существенно изменившиеся обстоятельства: отмену мероприятия, угрозу заболеть коронавирусом. Если авиаперевозчик отказывается возвращать деньги, потребитель может идти в суд.

Если перевозчик отменил или изменил рейс

В таком случае пассажир получает обратно всю сумму. Потребителю необходимо написать перевозчику заявление о вынужденном отказе.

Некоторые авиаперевозчики ввели свой механизм возврата денег вне зависимости от условий тарифа. Подробно о таких механизмах можно узнать на сайтах перевозчиков.

Потребители могут обращаться за консультацией, в том числе по составлению претензии, по телефону консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» 8 (8212) 46-85-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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