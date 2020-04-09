Новый руководитель администрации главы Коми: что о нем известно

Сегодня врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о назначении Дмитрия Самоварова на должность руководителя администрации главы. Что известно о нем - в материале «КП».

Судя по всему, Дмитрий Самоваров не особо публичная личность. Статей в СМИ о нем немного. Известно, что ранее он был помощником руководителя Федерального медико-биологического агентства России, возглавлял там отдел информационных технологий и информационных ресурсов.

Интересный факт: новый руководитель администрации уже работал вместе с врио - Владимир Уйба возглавлял ФМБА.

Судя по данным из декларации доходов за 2018 год, Дмитрий Самоваров женат, у него двое детей. Тогда супруга главы администрации задекларировала доход в 1,3 млн рублей, а сам Дмитрий Самоваров чуть больше миллиона рублей.

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