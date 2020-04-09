2020-04-09T15:07:42+03:00
Общество

Новый руководитель администрации главы Коми: что о нем известно

Дмитрий Самоваров, судя по всему, публичность любит не особо
Дарья ЮДИНА
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Дмитрий Самоваров. Фото пресс-службы главы КомиДмитрий Самоваров. Фото пресс-службы главы Коми
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Сегодня врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о назначении Дмитрия Самоварова на должность руководителя администрации главы. Что известно о нем - в материале «КП».

Судя по всему, Дмитрий Самоваров не особо публичная личность. Статей в СМИ о нем немного. Известно, что ранее он был помощником руководителя Федерального медико-биологического агентства России, возглавлял там отдел информационных технологий и информационных ресурсов.

Интересный факт: новый руководитель администрации уже работал вместе с врио - Владимир Уйба возглавлял ФМБА.

Судя по данным из декларации доходов за 2018 год, Дмитрий Самоваров женат, у него двое детей. Тогда супруга главы администрации задекларировала доход в 1,3 млн рублей, а сам Дмитрий Самоваров чуть больше миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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