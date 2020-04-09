Коронавирус снова ославил Коми на всю Россию

Наша республика снова «прославилась» благодаря COVID-19. Коми по-прежнему в топ-5 по новым заболевшим. И федеральные СМИ про это не забывают: в сети появились свежие сюжеты.

Новым поводом стало то, что больницу в Усинске хотят закрыть на карантин. До этого на карантин отправили пять медучреждений. В городе нефтяников зафиксировали первых заболевших: один из них, по неподтвержденным данным, заведующий отделением местной больницы. В сюжете телеканала «России 1» утверждается, что врач вернулся из Санкт-Петербурга, и хотя чувствовал себя не очень хорошо, пошел на работу.

В Коми закрылись несколько больниц на карантин.В первой пятерке по общему числу заболевших коронавирусом - республика Коми. 119 человек, трое погибших. Из-за вспышки COVID-19 в республике закрыли на карантин несколько больниц.

На этом момент заострили внимание не просто так: ранее говорили о том, что нулевым пациентом в Эжвинской больнице стал также врач-хирург. По факту массового заражения в Эжве следователи начали процессуальную проверку.

В сюжете также «прошлись» по другим проблемам здравоохранения: устаревшему оборудованию, дефициту врачей и медсестер, нехватке средства защиты. Вспомнили и про умерших из-за COVID-19. Упомянули также о том, что жители Коми и врачи шьют защитные маски сами.

- У нас не хватает средства индивидуальной защиты. У нас практически нет противочумных халатов, не хватает масок и респираторов. Маски медработники уже шьют сами. Скоро закончатся средства для дезинфекции, - рассказала одна из медсестер на правах анонимности.

Напомним, что после первой серии разгромных сюжетов министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин закрыл свой профиль «ВКонтакте». Сегодня стало известно, что он подал в отставку, исполнять обязанности главы Минздрава будет Игорь Маклаков. Между тем, что Дмитрий Березин заявил, что его отставка с коронавирусом никак не связана.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких!

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