В Коми будут проводить больше тестов на коронавирус

На этой неделе в республику должны поступить 340 тысяч масок и 800 костюмов. Они закуплены в рамках социального партнёрства с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Все средства индивидуальной защиты распределят по региону. Их основную часть и все костюмы направят в Министерство здравоохранения Коми, сообщает пресс-служба главы Коми.

В Воркуте запустят диагностическую систему, чтобы проводить тесты на COVID-19. Туда отправят пять наборов это 500 тестов. В «столице мира» при необходимости будут проверять жителей Инты и Печоры.

Также в ближайшее время в региональное Управление Роспотребнадзора поступит ещё два амплификатора для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции. Это позволит увеличить объём исследований, проводимых в лаборатории Управления, до 400-450 в сутки.

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