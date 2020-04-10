2020-04-09T21:04:57+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 10 апреля 2020 год

Под наблюдением медиков находится 3751 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми больше трех тысяч человек - под наблюдением медиковВ Коми больше трех тысяч человек - под наблюдением медиков
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В Коми на 10 апреля под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 3751 человек: 1068 человек прибыли из-за рубежа, 2683 контактировали с заболевшими.

Всего в республике зафиксировано 150 случаев заболевания COVID-19. За 9 апреля зарегистрировали 31 новый случай. Коронавирус пришел в Ухту и в Сыктывдинский район: вчера там зарегистрировали первых заболевших.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 52 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три смерти из-за коронавируса: две в Княжпогостском районе и одна в Сыктывкаре. Один человек выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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