Коронавирус в Коми: последние данные на 16 апреля 2020 года
По последним данным Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 16 апреля, лабораторно подтверждено ещё 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Коми лабораторно подтверждено 402 случая заболевания COVID-19.
Под медицинским наблюдением находится 4174 человек: 668 человек прибыли из-за рубежа, 3506 контактировали с заболевшими.
За последние сутки сняты с медицинского учёта 211 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. За последние сутки выздоровело пять человек. Всего выздоровевших шесть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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