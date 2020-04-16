Коронавирус в Коми: под наблюдением медиков находятся 4175 человек

В Коми по официальной информации Управления Роспотребнадзора под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 4175 человек: 3783 человека контактировали с заболевшими, 392 прибыли из-за рубежа.

Лабораторно подтверждён 441 случай заболевания COVID-19, нововыявленных случаев - 39.

За последние сутки снят с медицинского учёта 41 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Шесть человек выздоровело. Официально подтверждены три летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нельзя просто взять и выбросить. Инструкция от сыктывкарского эколога, как правильно утилизировать маски

Это поможет не дать вирусу шанса на распространение (подробности)