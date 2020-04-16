2020-04-16T16:19:37+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: под наблюдением медиков находятся 4175 человек

Зарегистрирован 441 случай заболевания
Дарья ЮДИНА
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В Коми больше четырех тысяч человек находится под наблюдением врачейВ Коми больше четырех тысяч человек находится под наблюдением врачей
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В Коми по официальной информации Управления Роспотребнадзора под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 4175 человек: 3783 человека контактировали с заболевшими, 392 прибыли из-за рубежа.

Лабораторно подтверждён 441 случай заболевания COVID-19, нововыявленных случаев - 39.

За последние сутки снят с медицинского учёта 41 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Шесть человек выздоровело. Официально подтверждены три летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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