Коронавирус в Коми: под наблюдением медиков находятся 4175 человек
В Коми по официальной информации Управления Роспотребнадзора под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 4175 человек: 3783 человека контактировали с заболевшими, 392 прибыли из-за рубежа.
Лабораторно подтверждён 441 случай заболевания COVID-19, нововыявленных случаев - 39.
За последние сутки снят с медицинского учёта 41 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Шесть человек выздоровело. Официально подтверждены три летальных исхода у пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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