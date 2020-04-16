2020-04-16T17:03:32+03:00
Общество

У Сыктывкарской епархии нет претензий к Управлению Роспотребнадзора по Коми

Работники церквей и храмов шьют маски, чтобы обезопасить прихожан
Дарья ЮДИНА
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Между Сыктывкарской епархией и Управлением Роспотребнадзора - тишь и гладьМежду Сыктывкарской епархией и Управлением Роспотребнадзора - тишь и гладь
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У Сыктывкарской епархии нет претензий к Управлению Роспотребнадзора по Коми. Архимандрит отец Филипп пояснил, что возмущение духовенства было вызвано не запретом на посещение церквей и храмов до конца месяца, а возможными штрафами, грозящими прихожанам. Но обращений от них не поступало.

- Мы соблюдаем все указания Роспотребнадзора: дезинфицируем все, носим маски, соблюдаем дистанцию. Благодаря распоряжению Роспотребнадзора мы поняли, как вести службы во время самоизоляции. Сейчас на богослужения людей приходит не так много. Мы сами шьем маски и даем их прихожанам, если они им нужны. Наши волонтеры помогают людям. Перед Вербным воскресеньем они навестили прихожан, чтобы раздать вербу, чтобы люди смогли дома праздник встретить, - сказал отец Филипп.

Пасху сыктывкарские православные смогут также встретить дома: из Свято-Стефановского кафедрального собора будут вести трансляцию.

- Нужно не унывать и хранить хорошее, пасхальное настроение. Без него мы коронавирус не победим, - заметил архимандрит.

Напомним, что перед Вербным воскресеньем республиканское Управление Роспотребнадзора запретило прихожанам собираться в церквях и храмах республики. Это вызвало возмущение православной общественности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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