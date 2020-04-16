«От немецких самолетов прятались, нашим - махали»

Никакая беда не позволит забыть о священном для россиян празднике — 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. «Комсомольская правда» продолжает вместе с жителями Коми вспоминать годы неистового сопротивления и тяготы послевоенного времени. На очереди - история Раисы Самариной.

А вокруг трупы русских солдат

Раиса Самарина (Соколова в девичестве) родилась 7 сентября 1938 года в деревне Теребня Ленинградской области (сейчас Новгородская область). В семье Александра и Анны Соколовых было пятеро детей: Маша, Саша, Вера, Рая и Олег.

На Новгородскую землю немцы пришли летом 1941 года. До родной деревни Раисы Александровны фашисты дошли осенью. Тогда маленькой сельчанке едва-едва исполнилось три года.

- Когда шла война, я была маленькая. Но кое-что помню. Когда летели немецкие самолеты, мы прятались, а когда наши улыбались и махали пилотам, - рассказывает женщина.

Отец Раисы Александровны Александр Кузьмич в это время воевал на фронте. Супруга Анна Николаевна дважды ездила к нему, а потом вспоминала: «сидим, беседуем с мужем в окопе — а вокруг трупы русских солдат лежат». «Почему не хороните?»: спросила Анна Николаевна. Александ Кузьмич ответил: «Так бои идут, кто хоронить-то будет?».

Александр Кузьмич вернулся домой с простреленной правой ладонью, зато живой. Теребню к этому моменту уже очистили от фашистской нечисти. Раиса помнит, как в тот день мама кормила их картошкой, а солдаты-освободители называли ее младшего брата «подосиновиком»: Олег был рыжий-рыжий.

Хлеб из шелухи и каша из цветов черемухи

В послевоенное время было не до пиршеств. Вокруг — разруха и голод. Наевшись волчьих ягод, умирали соседские дети. Анна Николаевна пекла хлеб из муки и сенной шелухи, варила кашу из цветов черемухи.

- У нас в семье был закон: что мама поставит на стол, то и ели. Не спрашивала, вкусно или невкусно. Ели все, — вспоминает Раиса Александровна. — Когда весной сходил снег, дети босиком шли в поле, собирали и ели разную траву.

В школу Раиса Александровна ходила за пять километров в деревню Волок. После школы помогала взрослым: работала на скотном дворе, нянчила младших.

- Мы возили навоз на поля, доили коров. Я запрягала и распрягала лошадь. В восемь лет все умела. Ягоды собирали за пять километров от деревни. Они росли прямо в рытвинах это были следы от бомбежки, - говорит Раиса Александровна.

В 14 лет ее отправили к дяде в Новосибирск. Там она окончила семь классов школы. Выйдя замуж, Раиса Александровна переехала в Чувашию к мужу, родила двоих детей. В 1961 году переехала в поселок Логинъяг вместе с семьей. Здесь Раиса Александровна вышла замуж во второй раз, родила сына и дочь. Женщина работала водителем на грузовой машине, работала сучкорубом в Пруптском леспромхозе. Сейчас она живет вместе с детьми и внуками в селе Усть-Кулом.

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