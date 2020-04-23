2020-04-23T12:23:32+03:00
Общество

Эжва перешла на самоизоляцию

Комиссия дала добро
Дарья ЮДИНА
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В Эжве сняли карантинВ Эжве сняли карантин
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Сегодня в Эжвинском районе Сыктывкара сняли карантинный режим. Решение об этом приняли вчера на заседании столичной санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

С 23 апреля детсады в Эжве будут функционировать в режиме повышенной готовности. На территории муниципалитета остаются работать дежурные группы в детсадах №53 в Сыктывкаре и №110 в Эжве, которые посещают дети медиков.

Если возникают вопросы, можно обратиться в Управление дошкольного образования города по тел. 24-57-32, 20-34-09, 24-30-15. Каждый вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Также на заседании комиссии приняли решение усилить работу с руководителями жилищно-коммунальной сферы по дезинфекции общественных мест, подъездов и мониторить и контролировать их проведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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