Ухтинцы могут спокойно выезжать и въезжать в город

С сегодняшнего дня в Ухте и других трех городах Коми заработал карантинный режим, который налагает определенные ограничения. Но горожан ограничения по перемещениям не коснутся, сообщил мэр Магомед Османов.

Те, кто приезжают в город, чтобы работать вахтовым методом, должны будут по приезду посидеть в карантине 14 дней. Работодателям дали указание подготовить для этого обсерваторы.

А на ухтинцев, которые въезжают и выезжают из города, ограничения не распространяются. Им не нужно будет сидеть безвылазно дома две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте коронавирусом заразился трехлетний малыш

По состоянию на 23 апреля в городе - 11 инфицированных (подробности)