Ухтинцы могут спокойно выезжать и въезжать в город
С сегодняшнего дня в Ухте и других трех городах Коми заработал карантинный режим, который налагает определенные ограничения. Но горожан ограничения по перемещениям не коснутся, сообщил мэр Магомед Османов.
Те, кто приезжают в город, чтобы работать вахтовым методом, должны будут по приезду посидеть в карантине 14 дней. Работодателям дали указание подготовить для этого обсерваторы.
А на ухтинцев, которые въезжают и выезжают из города, ограничения не распространяются. Им не нужно будет сидеть безвылазно дома две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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