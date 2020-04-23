2020-04-23T14:32:09+03:00
Общество

Ухтинцы могут спокойно выезжать и въезжать в город

Ограничения, связанные с 14-дневным карантином, их не коснутся
Дарья ЮДИНА
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Ухтинцы смогут спокойно въезжать в город. Фото Евгения ГрохаУхтинцы смогут спокойно въезжать в город. Фото Евгения Гроха
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С сегодняшнего дня в Ухте и других трех городах Коми заработал карантинный режим, который налагает определенные ограничения. Но горожан ограничения по перемещениям не коснутся, сообщил мэр Магомед Османов.

Те, кто приезжают в город, чтобы работать вахтовым методом, должны будут по приезду посидеть в карантине 14 дней. Работодателям дали указание подготовить для этого обсерваторы.

А на ухтинцев, которые въезжают и выезжают из города, ограничения не распространяются. Им не нужно будет сидеть безвылазно дома две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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