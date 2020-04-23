В больнице Ухты обновят оборудование

Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»

В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира