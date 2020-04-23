2020-04-23T21:15:56+03:00
Общество

В больнице Ухты обновят оборудование

С этим поможет крупный бизнес
Дарья ЮДИНА
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В Ухтинскую больницу закупят новое оборудованиеВ Ухтинскую больницу закупят новое оборудование
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В ухтинской больнице обновят оборудование. С этим поможет АО «Транснефть – Север». Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

С учётом потребностей медучреждения в стационарное инфекционное отделение приобретут медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, портативные медицинские отсасыватели, мобильный медицинский компрессор, автоматические дефибрилляторы, компактные портативные дозаторы, многофункциональные кровати, концентратор кислорода, защитные комбинезоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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