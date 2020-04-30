Коронавирус в Коми: последние данные на 30 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 30 апреля, всего лабораторно подтверждено 611 случаев заболевания COVID-19. За 29 апреля зарегистрировано 14 новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 3898 человек: 3634 контактировали с заболевшими, 264 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учёта 241 человек. За прошедшие сутки зафиксировали четыре новых случаев выздоровления. Всего выздоровело 63 человека. Официально подтверждены шесть смертей пациентов с коронавирусом.

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