В апреле в Сыктывкарский горсуд поступило 210 дел о нарушении режима самоизоляции
В апреле в Сыктывкарский городской суд поступило 210 дел о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
19 дел об административных правонарушениях суд уже рассмотрел. Правонарушителям вынесли предупреждения, а также назначили штрафы от тысячи до 2 тысяч рублей. Завтра в суде рассмотрят еще 31 дело.
Кроме того, в апреле в Сыктывкарский городской суд поступило пять дел, связанных с нарушением условий карантина. Два дело рассмотрели, правонарушители заработали штрафы в 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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