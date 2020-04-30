В апреле в Сыктывкарский горсуд поступило 210 дел о нарушении режима самоизоляции

В апреле в Сыктывкарский городской суд поступило 210 дел о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19 дел об административных правонарушениях суд уже рассмотрел. Правонарушителям вынесли предупреждения, а также назначили штрафы от тысячи до 2 тысяч рублей. Завтра в суде рассмотрят еще 31 дело.

Кроме того, в апреле в Сыктывкарский городской суд поступило пять дел, связанных с нарушением условий карантина. Два дело рассмотрели, правонарушители заработали штрафы в 15 тысяч рублей.

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