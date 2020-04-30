Что ждет березовую рощу рядом с Гимназией искусств при главе Коми?

Недавно врио главы Коми Владимир Уйба объявил о том, что будет отвечать на вопросы жителей республики в видеообращениях один-два раза в неделю, первый эфир назначили на 3 мая. Общественники Орбиты задали вопрос о судьбе березовой рощи рядом с Гимназией искусств Коми и надеются получить ответ.

Напомним, что в Коми появилось сообщения о том, что деревья могут вырубить и на их месте построить центр культурного развития. Активисты выступили против вырубки, аргументируя свою точку зрения в том числе и тем, что построить центр можно на месте бывшего футбольного стадиона. В Минкультуры пояснили, что перенос «пятна» застройки обойдется в немаленькую сумму, но обещали учесть все мнения, включив заинтересованных людей в особую группу.

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