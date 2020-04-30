2020-04-30T15:53:39+03:00
Общество

Что ждет березовую рощу рядом с Гимназией искусств при главе Коми?

О судьбе деревьев Владимира Уйбу спрашивают общественники города
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Активисты отправили вопрос Владимиру Уйбе по поводу рощи рядом с Гимназией искусствАктивисты отправили вопрос Владимиру Уйбе по поводу рощи рядом с Гимназией искусств
Изменить размер текста:

Недавно врио главы Коми Владимир Уйба объявил о том, что будет отвечать на вопросы жителей республики в видеообращениях один-два раза в неделю, первый эфир назначили на 3 мая. Общественники Орбиты задали вопрос о судьбе березовой рощи рядом с Гимназией искусств Коми и надеются получить ответ.

Напомним, что в Коми появилось сообщения о том, что деревья могут вырубить и на их месте построить центр культурного развития. Активисты выступили против вырубки, аргументируя свою точку зрения в том числе и тем, что построить центр можно на месте бывшего футбольного стадиона. В Минкультуры пояснили, что перенос «пятна» застройки обойдется в немаленькую сумму, но обещали учесть все мнения, включив заинтересованных людей в особую группу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врио, выходите из сумрака!

У Владимира Уйбы появился свой инстаграм-аккаунт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Руководитель одной из подрядных организаций в Коми обвиняется в мошенничестве
В Сыктывкар поступило новое спортивное оборудование
Опубликовано расписание трех дачных маршрутов в Сыктывкаре
Жителям Коми рекомендуют ограничить контакты в майские праздники
Врио, выходите из сумрака! У руководителя Коми появился инстаграм
В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы
Житель Печоры раскладывал закладки
Жителей Коми на Черном море не ждут
В Емве сгорела баня. Эх, не успели помыться
В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением
Жительница Сыктывкара так хотела получить автомобильные права, что даже заплатила за это
В Коми высадят 53 тысячи деревьев
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров