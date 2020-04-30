В Коми школьники продолжат учиться между майскими праздниками

Школьники Коми продолжат учиться между майскими праздниками. Об этом «КП-Коми» сообщили в минобразе.

— По нашей рекомендации многие учреждения образования решили между майскими праздниками продолжить обучение. Учителя стараются по возможности реализовать образовательные программы, чтобы снизить учебную нагрузку на следующий учебный год. Мы просим вас, дорогие школьники и родители, с пониманием отнестись к этому решению, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Коми решили продолжить обучение в дистанционном формате.

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