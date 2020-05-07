В Усинске из окна выпал 4-летний ребенок
Малыш в тяжелом состоянии, сообщают очевидцы
У ребенка пока тяжелое состояние
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В Усинске с восьмого этажа выпал четырехлетний ребенок. По словам очевидцев, малыш в тяжелом состоянии, пишет «Усинск. Онлайн».
Трагедия произошла в одном из домов на Воркутинской улице. Комментарии от официальных источников пока не прозвучали
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ИСТОЧНИК KP.RU