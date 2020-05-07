Пособие жителям Коми, которые потеряли работу до начала самоизоляции, начнут выплачивать в мае

Жители Коми, которые остались без работы до начала самоизоляции, получат выплаты. Подписано соответствующее постановление об этом, сообщает пресс-служба главы Коми.

Документ предусматривает предоставление единовременной денежной выплаты за счет бюджета региона тем гражданам, которые лишились дохода и зарегистрировались в качестве безработных, но при этом не могут претендовать на максимальное пособие по безработице.

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты, это касается тех жителей республики, которые, например, трудились по краткосрочному трудовому договору и уволились до 1 марта 2020 года, либо вообще не состояли в трудовых отношениях, а оказывали услуги по договорам гражданско-правового характера.

На единовременную выплату в пять тысяч рублей смогут претендовать не имеющие права на максимальное пособие по безработице граждане, которые зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Никаких дополнительных документов или обращений в службу занятости от люди не потребуется. Выплаты начнутся в мае.

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