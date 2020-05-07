Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты во время эпидемии

Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. По данным «Коммерсанта», соответствующий законопроект уже разработан. В авиации меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. Однако эксперты полагают, что решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права. Об этом пишет "КоммерсантЪ".

В правительстве подготовили законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Подготовкой документа занималось Минэкономики, его рассмотрела комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером (сейчас — и. о. премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности. Госдума может рассмотреть законопроект уже в мае.

В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономики подтвердили, что соответствующие предложения содержатся в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке в случае одобрения правительством, заключили в министерстве.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний — выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее — остаются почти неизменными. Авиакомпании просят зачислять деньги за отмененные рейсы на счет будущих полетов

Проблемы возврата билетов актуальны и для железнодорожного транспорта. ОАО РЖД уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд руб. Спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70 процентов. Всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41 процент.

В критической ситуации оказались и речные круизные компании, которые продавали билеты на текущий сезон еще с лета 2019 года. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд руб. авансовых платежей, подлежащих возврату. Эти деньги израсходованы на ремонт флота в зимний период, предоплату за судовое топливо, зарплату персонала, операционные и другие обязательные платежи, уточняет он. При этом операционные поступления сократились почти до нуля, так как пассажиры не заказывают туры из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля Российская палата судоходства оценивала возможные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд руб.

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