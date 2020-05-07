В Усинске продлили проверку космических счетов за тепло

В Усинске продлили проверку космических счетов за отопление. Об этом пишут «Усинск. Новости».

8 апреля прокуратура Усинска начала проверять доначисленной платы за потреблённое тепло. Изначально она должна была закончиться сегодня. Как рассказали в усинском подразделении надзорного ведомства, проверку продлят. Причина большой объём изучаемых сведений.

Законом устанавливается, что срок проведения прокурорской проверки не должен превышать 30 календарных дней, а в исключительных случаях он может быть продлён не более чем на этот же срок. Однако подвести итоги планируется ранее установленного законом предельного срока.

Напомним, ранее в прокуратуре Усинска подтвердили информацию о выявленных нарушениях, которые были допущены при настройке приборов учёта тепла, установленных в 68 многоквартирных домах.

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