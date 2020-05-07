2020-05-07T20:43:56+03:00
Общество

В Коми для аграриев выделили 22 млн рублей субсидий

Молодые специалисты получают «подъемные» в 500 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Молодые аграрии получают подъемныМолодые аграрии получают подъемны
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Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Он рассказал о поддержке сельского хозяйства в республике.

Так, молодые специалисты и работники аграрного сектора получают «подъемные» по 500 и 300 тысяч рублей. Деньги из республиканского бюджета выделяются, чтобы привлечь молодежь в села. Между пятью хозяйствами уже распределили 1,5 млн рублей.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 7 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 7 мая 01:15 - о госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией из Инты в Сыктывкар 02:06 - о поездке в Прилузский район и введении режима ЧС для села Летка 03:29 - о введении режима ЧС на территории Усть-Куломского района 03:55 - о поддержке сельского хозяйства 04:55 - поздравление с Днем радио

Кроме того, из бюджета компенсируют расходы на доставку товаров в труднодоступные населенные пункты. На эти цели предусмотрено 22 млн рублей субсидий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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