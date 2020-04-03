Главврач больницы в Эжве рассказал о жизни в карантине

Главный врач Эжвинской городской больницы Алексей Бирюков рассказал, как здравница переживает карантин в видеоинтервью. В больнице сейчас зарегистрировано 55 случаев заражения.

По его словам, больница работает в режиме обсервации: все пациенты находятся в стационаре. Очаг инфекции локализовали, принимаются меры, чтобы инфекция не распространялась.

Пациенты всем обеспечены, горячее питание есть. Людям разрешают получать посылки от родных. У врачей есть перчатки, медицинские костюмы, защитные экраны, лекарства.

— Уважаемые друзья! Все прекрасно понимают, что к нам пришла большая беда. Я прошу вас: во-первых, не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к врачу! Во-вторых, режим самоизоляции это не шутки! Убедительная просьба: находитесь дома! У вас есть уникальная возможность пообщаться с родными-близкими, сделать неотложные домашние дела. В заключение хочу сказать: россиян много раз преследовали болезни и невзгоды. Мы справимся и с коронавирусом. Не болейте и берегите себя,- обратился Александр Бирюков к жителям страны.

Интервью врача Эжвинской больницы.

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