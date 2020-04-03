В Сыктывкаре пациентка с коронавирусом сбежала из обсерватора

В сыктывкарский обсерватор 29 марта доставили женщину, которая имела контакты с пациентами с коронавирусом. После лабораторных исследований у нее тоже диагностировали COVID-19. Однако 30 марта пациентка самовольно покинула учреждение - уехала домой, чтобы побыть с семьей. Возвращать ее пришлось с помощью суда и полиции, сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, уклоняясь от госпитализации и лечения, гражданка Т. поставила под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, - сообщает источник.

Управление Роспотребнадзора направило в суд административное исковое заявление о госпитализации пациентки. Суд полностью его удовлетворил. Силами судебных приставов, медицинских работников, полицейских женщину 2 апреля снова госпитализировали в обсерватор.

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