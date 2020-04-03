В Сыктывкар прилетел врио главы Коми Владимир Уйба

Новый временный руководитель Коми прибыл в столицу республику вместе с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. В аэропорту его встречал уже экс-глава Сергей Гапликов. Нового губернатора уже представили депутатам и высоким чиновникам, сообщает пресс-служба главы Коми.

- Церемония представления состоялась сегодня, 3 апреля, в Администрации главы Коми и, в связи с эпидемической ситуацией, прошла в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, - сообщает источник.

Александр Гуцан поблагодарил экс-главу Коми за работу на посту. Сергей Гапликов в свою очередь отметил, что старался за годы правления добиться устойчивости финансовой системы региона. Затем полпред обратился к врио главы Коми, отметив, что государство делает ставку на его управленческий опыт. Однако в первую очередь будут востребованы профессиональные знания политика (Уйба - врач-эпидемиолог. - Прим.ред.), чтобы остановить распространение коронавируса в регионе.

- Особое внимание следует уделить организации конкретной помощи лицам, относящимся к группам риска и находящимся в условиях самоизоляции. В первую очередь, это относится к нашим пенсионерам и лицам в преклонном возрасте. Одинокие граждане, которые проживают на территории республики, также должны не оставаться без вашего внимания, - подчеркнул полномочный представитель.

Владимир Уйба поблагодарил за оказанное доверие. Он отметил, что осознает, какая колоссальная ответственность ложится на его плечи, подчеркнул, что ему предстоит решить не только медицинские проблемы, но и блок социальных, экономических вопросов.

- Это непростые решения, которые нам предстоит принять вместе с вами (обращается к членам Правительства Коми, депутатам Госсовета и, руководителям территориальных структур федеральных органов власти и органов местного самоуправления). И от того, как мы будем взвешенно и консолидировано работать, будет зависеть будущее наших с вами сограждан, родных, близких, детей. Поэтому крайне важно сейчас сплотиться и работать единой командой, - заявил врио главы Коми.

Напомним, что глава Коми сложил с себя полномочия 2 апреля после видеообращения Президента РФ о ситуации с коронавирусом в стране. Сергей Гапликов отметил, что отставка - его собственное решение, он посвятил ему долгие часы размышлений. К тому же он просит прощения у каждого жителя региона за нереализованные планы.

Отметим, что реакция на отставку главы была разной. Мы просили оценить поступок главы политологов, депутатов Госсовета, экоактивистов. Палитра чувств - от радости до негодования. Между тем, многие связывают большие надежды с новым врио, люди верят, что он сможет спасти регион от быстрого распространения коронавируса. Пока же Коми находится в печальном списке лидеров: занимает четвертое место по заболеваемости в стране.

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