2020-04-03T17:27:40+03:00
Общество

Экс-глава Минпрома сменил Коми на Владимирскую область

Александр Ремига стал там врио вице-губернатора
Дарья ЮДИНА
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Александр Ремига занимал должность главы Минпрома Коми несколько летАлександр Ремига занимал должность главы Минпрома Коми несколько лет
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Бывший руководитель Министерства промышленности, транспорта и инвестиций Коми Александр Ремига нашел новую работу во Владимирской области. Там он стал врио вице-губернатора. Об этом пишет ИА «ПроВладимир».

Александр Ремига прошел отбор конкурсной комиссии. Сильнейшим кандидатом на должность его признал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Александр Ремига будет курировать вопросы экономики на новом месте работы.

Напомним, что в Коми обязанности главы Минпрома сейчас исполняет Вячеслав Бадахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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