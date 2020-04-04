Ухтинские путешественники прибыли из Таиланда домой

Группе ухтинцев, застрявших в Катаре, удалось вернуться из Таиланда в родной город. Об этом пишет «Комиинформ».

После того, как из-за распространения коронавируса между странами начали прекращать авиасообщение, а в Таиланде закрыли все пляжи, ухтинцам пришлось прервать отдых и вылетать обратно. Это можно было сделать только через Катар.

Двое суток четверо жителей Ухты, а также около 450 других россиян провели в аэропорту Катара, добиваясь вылета в родную страну. Людям пришлось добиваться аудиенции консула, чтобы получить хоть какую-то информацию. В итоге для путешественников организовали рейс и вывезли в Санкт-Петербург. У пассажиров взяли мазки и отвезли в пансионат «Заря», расположенный в курортном районе Санкт-Петербурга.

Когда вирус начал распространяться в России, пансионат в срочном порядке переоборудовали в карантинную зону по коронавирусу для тех, кто возвращается в Санкт-Петербург из-за рубежа. Главврач сказал прибывшим, что им придется провести здесь две недели. Однако, поскольку, видимо, тест дал отрицательный результат, вопрос с ухтинскими путешественниками был решен. В пятницу, 3 апреля, они прилетели в Ухту. Теперь им предстоит пройти строгий карантин без права выхода на улицу в течение 14 дней.